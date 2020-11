Betrunkene attackierten 34-Jährigen in Oberösterreich

Mann sprach Duo an, nachdem diese auf seinen Gartenzaun spuckten

Zwei offenbar betrunkene Männer haben am Samstagnachmittag einen 34-Jährigen in Uttendorf (Bezirk Braunau) attackiert und verletzt. Der Innviertler hatte die beiden beim Spucken auf seinen Gartenzaun beobachtet und sprach sie an. Daraufhin warfen die Männer eine Getränkedose auf den Wagen des 34-Jährigen und stießen ihn zu Boden. Dessen Ehefrau rief die Exekutive, worauf die Angreifer unerkannt flüchteten, teilte die Polizei am Sonntag in einer Presseaussendung mit.