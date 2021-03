Betrunkene Beifahrerin stürzte in Obersteiermark aus fahrendem Lkw

42-Jährige öffnete während der Fahrt die Türe - Alkotest ergab 3,3 Promille

Eine schwer betrunkene Beifahrerin eines Lkw hat im steirischen St. Gallen (Bezirk Liezen) am Mittwochabend während der Fahrt offenbar ohne Vorwarnung die Autotür geöffnet und ist aus dem Fahrzeug gestützt. Bei dem Sturz aus dem Lkw, der mit rund 40 km/h unterwegs war, zog sie sich laut Polizei lediglich leichte Prellungen zu. Der Alkotest ergab einen Wert von 3,3 Promille.

Die Frau wurde laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Steiermark kurz vor 20.20 Uhr von ihrem 47-jährigen Ehemann nach Hause geführt. Während der Mann mit seiner Schwiegermutter telefonierte, um ihr den Zustand ihrer Tochter zu schildern, wachte die stark alkoholisierte Frau auf und dürfte plötzlich die Beifahrertür geöffnet haben. Der Beifahrer leitete eine Notbremsung ein.

Diese am Straßenrand liegende Frau war vorerst nicht ansprechbar. Ein nachkommender Notfallsanitäter konnte sofort Erste Hilfe leisten. Als die Verletzte zu sich kam, gab sie an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Sie wurde ins LKH Rottenmann gebracht, wo leichte Prellungen diagnostiziert wurden. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht erhoben werden.