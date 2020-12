Schwer Alkoholisierte war im Ortsgebiet von Feldkirchen mit Auto von Straße abgekommen

Eine 46-jährige betrunkene Kärntnerin ist am Mittwochabend mit ihrem Pkw in Feldkirchen von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne geprallt. Das Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Frau wurde verletzt, konnte sich aber noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Rettung Feldkirchen brachte sie ins LKH Villach, wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Donnerstag mitteilte.