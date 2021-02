Betrunkener auf Westautobahn in Salzburg als Geisterfahrer unterwegs

Mann war mit 1,34 Promille falsch auf die A1 aufgefahren

Auf der Westautobahn (A1) in Salzburg ist am Samstag kurz nach 21.00 Uhr Geisterfahreralarm ausgelöst worden. Ein 59-jähriger Bosnier war nach aktuellem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen zufolge mit seinem Pkw zwischen Salzburg-Mitte und Eugendorf (Flachgau) rund zehn Kilometer weit auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Wien unterwegs. Erst bei Eugendorf drehte der Lenker um. Beamte der Autobahnpolizei konnten den Mann wenig später anhalten und kontrollieren.

Ein bei dem 59-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,34 Promille.