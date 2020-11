Betrunkener Autofahrer verursachte in Vorarlberg Unfall mit Linienbus

25-jähriger Pkw-Lenker und ein Fahrgast im Bus wurden verletzt

Ein mit 1,6 Promille alkoholisierter Autofahrer ist am Samstagabend in Götzis (Bez. Feldkirch) mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der 25-Jährige geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und touchierte den entgegenkommenden Bus. In weiterer Folge wurde der Pkw gegen Leitschienen geschleudert, ehe er zum Stillstand kam. Sowohl der 25-Jährige als auch ein Fahrgast im Linienbus wurden verletzt, informierte die Polizei.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 22.00 Uhr auf der Montfortstraße (L50). Dem 25-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, an beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden.