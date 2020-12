32-Jähriger musste ins Spital - 43-jährige Ungarin blieb unverletzt

Ein 32-jähriger Oststeirer ist in der Nacht auf Samstag schwer betrunken mit seinem Auto auf der Südautobahn (A2) auf Höhe Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) auf den Wagen einer 43-jährigen Ungarin aufgefahren. Während die Frau ohne Blessuren blieb, erlitt der Lenker Verletzungen und wurde in das LKH Hartberg gebracht, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.