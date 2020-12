Betrunkener Lkw-Lenker in Salzburg in Schlangenlinien unterwegs

Alkotest ergab über zwei Promille

Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist am Dienstag in Salzburg von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Autolenker hatte am Vormittag beobachtet, wie der 57-jährige Tscheche auf der Autobahnabfahrt Salzburg-Nord in Schlangenlinien gefahren ist. Der Zeuge verständigte die Exekutive.

Die Beamten stoppten den Lkw-Lenker. Ein Alkotest ergab über zwei Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung zahlen. Er wurde angezeigt.