Betrunkener Lkw-Lenker krachte bei Graz gegen Betonleitwand

Laster prallte auch gegen weiteres Schwerfahrzeug - Pyhrnautobahn war bei Gratkorn-Tunnel gesperrt

Ein betrunkener Lenker (21) ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht nördlich von Graz auf der A9 in Richtung Norden gegen eine Betonleitwand gekracht. Das Schwerfahrzeug kippte um und prallte gegen einen nachkommenden Lkw. Der Mann wurde schwer verletzt ins UKH Graz gebracht. Der Fahrer des zweiten Lkw (65) blieb unverletzt. Die Pyhrnautobahn war wegen der Bergungsarbeiten bis 1.00 Uhr gesperrt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag bekanntgab.

Der 21-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 23.45 Uhr auf der Pyhrnautobahn in Richtung Linz unterwegs gewesen, als er aus unbekannten Gründen unmittelbar nach dem "Gratkorntunnel 2" gegen die rechte Betonleitwand stieß. Feuerwehrleute und Angehörige der Autobahnmeisterei Guggenbach bargen den umgekippten Lastwagen. Autobahnpolizisten nahmen dem jungen Fahrer aufgrund eines positiven Alkoholtests den Führerschein ab.