Betrunkener Pkw-Fahrer prallte in Steiermark gegen Schneeräumgerät

Beide Lenker verletzt ins Schladminger Krankenhaus gebracht

Ein betrunkener Pkw-Lenker ist am Mittwoch in der Früh in der obersteirischen Ramsau (Bezirk Liezen) gegen ein Schneeräumgerät geprallt. Der 32-Jährige wurde dabei ebenso verletzt wie der 63-jährige Lenker des Räumfahrzeugs. Beide wurden ins Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht. Ein mit dem Autofahrer durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Der 63 Jahre alte Obersteirer hatte gegen 3.40 Uhr mit einem sogenannten Hof-Lader mit Räumschaufel auf einem Zufahrtsweg Schnee zur Seite geschoben und war dabei auch auf der Ramsauer Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 32-Jährige mit seinem Pkw von Ramsau-Ort kommend in Richtung Filzmoos. Er dürfte laut Polizei das Schneeräumfahrzeug übersehen haben und krachte dagegen.