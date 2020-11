Betrunkener Radfahrer schlug Autofahrer in Salzburg ins Gesicht

Radler fuhr in der Mozartstadt in Schlangenlinien - Pkw-Lenker hielt ihn an - Streit entfacht

Ein betrunkener Radfahrer hat am Dienstagabend in der Stadt Salzburg einen Autofahrer attackiert und ihn im Gesicht verletzt. Laut Polizei hatte der 52-jährige Pkw-Lenker den 48-Jährigen angehalten, weil dieser in Schlangenlinien gefahren war. Die beiden Salzburger gerieten in Streit, wobei der Radfahrer seinem Kontrahenten Faustschläge verpasste und die hintere Kennzeichenhalterung seines Autos beschädigte. Ein Alkotest ergab bei ihm 1,88 Promille.