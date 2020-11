Betrunkener Seriendieb in Wien-Favoriten erwischt

Zwei Promille - Burschen versuchten, in Pyrotechnikhandel einzubrechen

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten einen Seriendieb festgenommen, der rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Ein Ladendetektiv hatte den betrunkenen 56-Jährigen und einen Komplizen in einem Parfumeriegeschäft in der Favoritenstraße auf frischer Tat ertappt und die Exekutive alarmiert. Während der Kompagnon laut Polizeisprecher Marco Jammer unerkannt entkam, hielt der Detektiv den 56-Jährigen fest, bis die Uniformierten eintrafen.

Der 56-jährige slowakische Staatsbürger hatte in dem Geschäft ein Parfum und ein Armband eingesteckt. Nachdem die Polizisten seine Identität geklärt hatten, fanden sie heraus, dass er in Zusammenhang mit weiteren zehn Diebstählen unter Verdacht steht. Als die Beamten die Identität des Angehaltenen feststellten, konnte erhoben werden, dass der Tatverdächtige im Zusammenhang mit zehn weiteren Diebstählen steht. In Kooperation mit dem Detektiv sichteten die Beamten Fotos aus Überwachungskameras. Diese erhärteten den Verdacht, dass der Betrunkene mehrere Ladendiebstähle im Umkreis der Favoritenstraße verübt hatte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Im Meidlinger Bezirksteil Hetzendorf hat eine Zeugin drei Kinder bzw. Jugendliche in der Nacht auf Freitag beim Versuch erwischt, in ein Feuerwerksgeschäft einzubrechen. Mit einem Notfallhammer versuchten sie eine Fensterscheibe des Geschäfts einzuschlagen, dürften aber laut Jammer gescheitert sein. Ein Verdächtiger entkam unerkannt, die beiden anderen - einen 17-jährigen österreichischen Staatsbürger und einen erst 13-Jährigen - stoppte die Polizei gegen 1.00 Uhr im Bereich einer Schnellbahnstation. Der Notfallhammer wurde sichergestellt, die beiden Verdächtigen gaben sich schweigsam. Der Jugendliche wurde angezeigt, der nicht strafmündige, aber bereits früher polizeilich bekannt gewordene 13-Jährige seinen Eltern übergeben.