Bei einem Verkehrsunfall in St. Stefan ob Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ist am Mittwochabend ein 44-jähriger Mann verletzt worden. Laut Polizei war ein alkoholisierter 34-Jähriger, der mit einem Kleintransporter unterwegs war, von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt, der Klein-Lkw landete im Bachbett. Außer dem Fahrer waren noch vier weitere Personen in dem Fahrzeug, das total beschädigt wurde. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen.