Betrunkener Steirer rammte bei Überholen anderen Pkw - ein Verletzter

29-jähriger Unfalllenker blieb selbst unverletzt - 56-jähriger Autofahrer im Spital

Ein stark alkoholisierter Pkw-Fahrer (29) aus der Steiermark hat am Mittwoch bei einem Überholmanöver im Bezirk Murau einen anderen Wagen gerammt, dessen Lenker (56) wurde verletzt. Der 29-Jährige blieb unverletzt, ihm wurde der Führerschein abgenommen, außerdem wird er angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Der Steirer hatte mit seinem 300 PS-starken Audi am Nachmittag mehrere Fahrzeuge knapp vor dem Ortsgebiet von Neumarkt überholt. Als ihm ein Pkw entgegenkam, musste er nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei krachte er ins Heck des Wagens des vor ihm fahrenden 56-Jährigen. Der Verletzte wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Friesach in Kärnten eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beim 29-Jährigen aus dem Bezirk Murau stellte die Polizei eine erhebliche Alkoholisierung fest.