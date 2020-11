Ein 42 Jahre alter, alkoholisierter Steirer ist am Samstagabend in seiner Wohnung ausgerastet. Er randalierte zuerst bei sich, dann klopfte er heftig bei einer Nachbarin. Als von dieser alarmiert die Polizei anrückte, verhielt sich der 42-Jährige aggressiv und versuchte, einen Beamten zu schlagen. Der Mann wurde daraufhin fixiert und festgenommen. Der amtsbekannte Steirer wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.