Betrunkener verursachte Unfall in der Obersteiermark: Vier Verletzte

Ein stark alkoholisierter Lenker hat am Freitag im Bezirk Liezen einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten verursacht. Der 38-Jährige fuhr mit seinem Pkw frontal in ein entgegenkommendes Auto. Dabei wurden zwei Insassen in seinem Wagen leicht verletzt, im anderen Fahrzeug erlitt der Lenker schwere, sein Sohn leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Der Slowene (38) war gegen 16.15 Uhr auf der B320, der Ennstal-Bundestraße, unterwegs. Kurz vor der "Wanne Stainach" geriet er auf die linke Fahrbahnseite und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 55-jährigen Obersteirer gelenkt wurde. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung des 38-Jährigen. Die Straße musste eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt bleiben.

Ebenfalls stark alkoholisiert war der Lenker eines polnischen Sattelschleppers, der am Freitagabend auf der A9, der Pyhrnautobahn, von Slowenien kommen über Spielfeld in Österreich einreiste. Den Grenzpolizisten fiel die Fahrweise des 41-Jährigen auf und sie führten einen Alkotest durch. Daraufhin wurde dem Polen der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wurde angezeigt.