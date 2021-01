Betrunkener wollte Schließfächer in Wiener Bankfoyer aufbrechen

Löste dabei den Alarm aus

Mit einem umfunktionierten Brieföffner hat ein 28-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag versucht, Schließfächer in einem Wiener Bankfoyer aufzubrechen. Dabei löste der Mann den Alarm aus und wurde vorübergehend festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag.

Die Alarmanlage des Geldinstituts in der Innenstadt hatte am Donnerstag gegen 4.00 Uhr ausgelöst. Die Polizisten erwischten den Polen noch auf frischer Tat, der Betrunkene gab zunächst zu, Geld gesucht zu haben, machte danach aber nur wirre Angaben. Schließfächer hatte er bis dahin nicht aufbrechen können, jedoch einige Schubladen, in denen Bankangestellte persönliche Dinge verwahren. Der 28-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.