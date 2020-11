Betrunkener wollte Wiener Wohnung seiner Ex nicht verlassen

Auf Polizisten losgegangen

1,64 Promille Alkohol im Blut haben einen 28-Jährigen in der Nacht auf Sonntag nicht gerade die richtigen Entscheidungen treffen lassen: Zunächst weigerte er sich, gegen 4.45 Uhr die Wohnung seiner Ex-Freundin in der Langobardenstraße in Wien-Donaustadt zu verlassen, danach beschimpfte er die gerufenen Polizisten und wollte auch noch einen Beamten schlagen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Bei diesem untauglichen Versuch verlor der Österreicher das Gleichgewicht, stolperte und prallte mit seinem Kopf gegen das Jochbein eines Polizisten. Auch gegen die darauf folgende Festnahme wehrte sich der Betrunkene, zog aber den Kürzeren.