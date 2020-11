Bewaffnete Männer überfielen Tankstelle in Wien

Bargeld und einige Packungen Zigaretten geraubt

Mit zwei Faustfeuerwaffen bewaffnete Männer haben am Samstagabend eine Tankstelle in der Leopoldauer Straße in Wien-Floridsdorf überfallen. Die zwei Unbekannten bedrohten den 46-jährigen Tankwart mit den Waffen und forderten die Herausgabe des Bargeldes. Ein Tatverdächtiger ging dann hinter den Verkaufstresen und nahm Geld in unbekannter Höhe und einige Packungen Zigaretten an sich, dann flüchteten die Männer.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, meldete die Polizei in einer Aussendung. Der Tankwart wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.