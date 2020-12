Bewaffnete überfielen Tankwart in Wien-Favoriten

Mit Geld und Zigaretten geflüchtet

Zwei bewaffnete Männer haben in der Nacht auf gestern, Mittwoch, eine Tankstelle in Wien-Favoriten überfallen. Sie bedrohten den Tankwart (38) mit einer Faustfeuerwaffe. Die Räuber flüchteten vom Tatort in der Laaer-Berg-Straße mit Bargeld und Zigaretten, nachdem einer der Täter hinter den Verkaufstresen vorgedrungen war und die Beute eingesackt hatte.

Das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen. Hinweise (auch anonym) können unter der Telefonnummer 01-31310-57800 bekanntgegeben werden. Erst wenige Tage zuvor, in der Nacht auf den 28. November, hatte ein mit einer Sturmhaube maskierter und einer schwarzen Faustfeuerwaffe ausgerüsteter Räuber eine andere Tankstelle in Favoriten überfallen. Die Tankwarte blieben in beiden Fällen unverletzt.