Täter entkam mit Beute

Ein Supermarkt in Wiener Neustadt ist am Samstag zu Geschäftsschluss der Schauplatz eines bewaffneten Überfalls gewesen. Ein Täter entkam nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit Beute in vorerst unbekannter Höhe. Das Landeskriminalamt ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei hatte der Räuber die Kassierin mit einer Schusswaffe bedroht und Bares gefordert. Er flüchtete zu Fuß. Die Fahndung nach dem Mann dauerte am Samstagabend an.