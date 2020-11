Mit Bargeld zu Fuß geflüchtet

Ein mit einer Sturmhaube maskierter und einer schwarzen Faustfeuerwaffe ausgerüsteter Räuber hat in der Nacht auf Samstag eine Tankstelle in Wien-Favoriten überfallen. Er bedrohte gegen 0.30 Uhr einen Mitarbeiter und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Kriminelle zu Fuß, berichtete die Polizei am Samstag.