Bewegungsjagden in Gattern im Burgenland künftig "nur im Einzelfall"

Landesrat Schneemann: Gatterjagd werde verboten, Bewilligung im Einzelfall aber möglich - "Zwangsmitgliedschaft" bei Landesjagdverband werde aufgehoben

Im Burgenland sollen Bewegungsjagden in Jagdgattern künftig "nur im Einzelfall" möglich sein. Prinzipiell werde man derartige Jagdpraktiken verbieten. "Nur im Einzelfall kann - nach gründlicher Überprüfung der Behörde auf Waidgerechtigkeit und Tierschutzkonformität hin - eine Bewilligung einer solchen Bewegungsjagd erteilt werden", sagte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Montag bei der Präsentation der Novelle des Jagdgesetzes.

Die Novelle, die aufgrund der geplanten Aufhebung des Gatterjagdverbots für Aufregung gesorgt hatte, liege nun in einer überarbeiteten Form vor. Bisher konnte in Jagdgattern von 1. Oktober bis 31. Jänner maximal fünfmal innerhalb dieser Zeit bewegtes Wild gejagt werden, so Schneemann. Das solle jetzt nicht mehr möglich sein. "Die Einhaltung wird strengstens kontrolliert und bei Vergehen mit voller Härte bestraft", betonte er. Eine Bewilligung in Einzelfällen könne auch nur in diesem Zeitfenster erfolgen.

Außerdem werde die "Zwangsmitgliedschaft" beim Landesjagdverband aufgehoben. Die behördlichen Aufgaben des Verbandes werde künftig zur Gänze das Land übernehmen. Für die Jäger würden die Beitragszahlungen dadurch billiger: Das Land werde rund 80 Euro jährlich einheben und nicht den bisherigen Betrag von 151,50 Euro.

Die Freischadensregelung werde entbürokratisiert. Künftig entstehe "erst ab einer tatsächlichen Schädigung von zehn Prozent der Fläche eine Entschädigungspflicht durch die Jägerinnen und Jäger in der Höhe von 90 Prozent", sagte Schneemann. Zudem solle die heimischen Jägerschaft forciert werden. Die Jagdabgabe werde deshalb für Jäger mit Hauptwohnsitz im Pachtgebiet oder in einem angrenzenden Bezirk pro Pachthektar bis zu 25 Euro nur 2,5 Prozent betragen.

Bis 2050 werde die Jagdabgabe stufenweise auf zehn Prozent angepasst, über einem Pachtpreis von 25 Euro pro Hektar werde eine generelle Abgabe von 30 Prozent eingeführt, so der Landesrat. Er appelliere an alle Grundstückseigentümer, "die Jagd an die heimische Jägerschaft und nicht an die Superreichen zu verpachten". Über die Kritik des Landesjagdverbandes an der Vorgangsweise zeigte sich Schneemann verwundert. Beim Verlassen des Verhandlungstisches habe er das Gefühl gehabt, einen Kompromiss erzielt zu haben.