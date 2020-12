Bewohner eines Wohnhauses in Tirol nach Brand evakuiert

Brandursache noch Gegenstand von Ermittlungen

In einem Personalhaus eines Unternehmens in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Sonntag gegen 3.00 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die rund 20 Bewohner mussten daraufhin evakuiert werden. Nach Polizeiangaben musste ein Bewohner, ein 43-jähriger ungarischer Staatsbürger, von der Rettung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Hall eingeliefert werden.

Das Feuer hatte in einer Küche im 1. Geschoß seinen Ausgang genommen und war von zwei Bewohnern zuerst mit Handfeuerlöschern bekämpft worden. Die Brandursache war vorerst noch ungeklärt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Brand konnte von den Feuerwehren von Volders und Wattens rasch unter Kontrolle gebracht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner, außer die der betroffenen Wohnung, am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.