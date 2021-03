Bezahldienst Klarna ist 31 Mrd. Dollar wert

JPMorgan-Chef verdiente 2011 mehr als 23 Mio. Dollar Der Chef der größten US-Bank JPMorgan Chase & Co hat im vergangenen Jahr mehr als 23 Mio. Dollar (17,5 Mio. Euro) verdient. Wie das Institut in einer Pflichtveröffentlichung an die Börsenaufsicht SEC mitteilte, stieg Jamie Dimons Einkommen damit um elf Prozent gegenüber 2010. Zusätzlich zu seinem Grundgehalt von 1,4 Mio. Dollar kassierte Dimon unter anderem einen Bonus von 4,5 Mio. Dollar sowie Aktien und Aktienoptionen im Wert von 17 Mio. Dollar. Im Jahr davor habe der 56-Jährige noch rund 20,8 Mio. Dollar bekommen.