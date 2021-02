Bezahldienst Klarna setzt deutsche Banken mit Girokonto unter Druck

Schwedisches Unternehmen ohne Filialen

Der Zahlungsdienstleister Klarna bringt in Deutschland ein Girokonto auf den Markt und setzt damit die deutschen Banken unter Druck. Verbrauchern solle die Möglichkeit gegeben werden, ihre "Bankgeschäfte genauso unkompliziert zu erledigen, wie sie mit Klarna einkaufen", sagte Firmenchef Sebastian Siemiatkowski am Mittwoch.

Es würden keine Kosten für die Kontoeröffnung oder Kontoführung anfallen und Bargeld könne bis zu zweimal im Monat gebührenfrei abgehoben werden, auch im Ausland.

Klarna, in Deutschland vor allem bekannt durch den Online-Zahldienst Sofortüberweisung, ist mit Abstand das am höchsten bewertete private Fintech in Europa und wird als Börsenkandidat gehandelt. Ähnlich wie die Internetbanken N26 und Revolut hat das 2005 in Schweden gegründete Unternehmen kein Filialnetz. Laut einer Bitkom-Umfrage erledigen in Deutschland inzwischen mehr als die Hälfte aller Online-Banking-Nutzer ihre Bankgeschäfte über eine App auf dem Smartphone oder Tablet.