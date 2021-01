Bezirks-FPÖ Mattersburg übt deutliche Kritik an Tschürtz

Ex-Landesparteichef liebäugelt mit Bürgermeisterkandidatur - auch als Parteifreier - Stadtparteiobmann: "Tschürtz will FPÖ aufgeben"

Das Liebäugeln des früheren burgenländischen FPÖ-Obmanns Johann Tschürtz mit dem Bürgermeistersessel in Mattersburg sorgt offenbar für Irritationen innerhalb der Bezirks-FPÖ. Bezirksparteiobmann Christian Spuller übte scharfe Kritik am nunmehrigen FPÖ-Klubchef. Es sei "unfassbar, sich selbst als Kandidat auszurufen, noch dazu als parteifreier", machte Spuller am Samstag in einer Aussendung seinem Unmut Luft.

Tschürtz hatte am Donnerstag in der "Krone" erklärt, er könne sich eine Kandidatur als Bürgermeister in Mattersburg vorstellen, nachdem die bisherige Amtsinhaberin von der SPÖ nicht mehr antreten werde. Er wolle dabei nicht ausschließen, auch als parteifreier Kandidat anzutreten.

Der Mattersburger Stadtparteiobmann Siegfried Steiner sieht die Aussagen des burgenländischen Ex-FPÖ-Obmanns als Absage an die Partei: "Jetzt will er die FPÖ aufgeben, anders kann das gar nicht interpretiert werden." Steiner kritisierte in einer Aussendung auch die Kommunikation der Landes-FPÖ mit der Stadtpartei: "Seit Wochen und Monaten spricht die Landespartei nicht mit uns, obwohl wir auch im Gemeinderat dringend auf Informationen aus dem Commerzialbank U-Ausschuss angewiesen wären".