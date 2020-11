Im Vorfeld des Biathlon-Weltcupauftaktes am Wochenende im finnischen Kontiolahti sind im Zuge erster PCR-Testreihen bei Teammitgliedern aus Russland, Lettland und Moldau positive Corona-Befunde aufgetreten. Das teilte der Biathlon-Weltverband (IBU) am Mittwoch ohne Nennung der Zahl und der Namen der Infizierten mit. Die Betroffenen seien isoliert worden, über das weitere Vorgehen würden die finnischen Gesundheitsbehörden entscheiden, so die IBU.