Der Salzburger Julian Eberhard muss auch noch den kommenden Biathlon-Weltcup in Oberhof auslassen. Der ehemalige WM-Dritte laboriert nach wie vor an Rückenproblemen, so der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) am Tag vor dem Auftakt der zweiten Wettkampfwoche in Thüringen mit dem Sprint der Männer am Mittwoch. Damit bleibt das ÖSV-Team angeführt von der zweimaligen Vorwochen-Dritten Lisa Hauser unverändert.