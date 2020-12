Von 1.800 Tests in den vergangenen zehn Tagen

Der Biathlon-Weltverband IBU hat im Zuge der Weltcup-Bewerbe in Hochfilzen in den vergangenen zehn Tagen nicht weniger als 1.800 PCR-Tests auf das Coronavirus durchgeführt. Am Mittwoch gab es nun einen positiven Fall im deutschen Team, das Team-Mitglied wurde sofort isoliert, keine anderen deutsche Delegationsmitglieder waren beeinträchtigt.