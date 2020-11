Biathlon: Hauser in Kontiolahti-Sprint 13. - Schwedin H. Öberg gewann

Hauser: "Viel zufriedener als gestern"

Österreichs Top-Biathletinnen haben beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti besser als ihre männlichen Teamkollegen abgeschnitten. Während Simon Eder, Julian Eberhard und Co. sowohl im Einzel als auch in der Verfolgung die Top 20 verpassten, schafften die ÖSV-Frauen drei Platzierungen in diesem Bereich. Waren im Einzel Dunja Zdouc 14. und Julia Schwaiger 17., kam Lisa Hauser im Sprint auf Platz 13 (+1:13,9 Min.). Der Sieg im 7,5-km-Rennen ging an die Schwedin Hanna Öberg.

Die Schießleistungen der Top Drei der ÖSV-Damen war gut, der einzige Fehlschuss in diesem Kreis passierte Hauser im Stehend-Anschlag. Damit vergab sie eine sichere einstellige Platzierung, nachdem die Tirolerin am Samstag von der Laufleistung her sogar auf Podestkurs gewesen war. Grundsätzlich präsentierten sich die Österreicherinnen in der Loipe formstärker als die ÖSV-Männer. Das schlug sich letztlich auch ein wenig in der Ergebnisliste nieder.

"Ich glaube, mein Rennen war wirklich gut und ich bin mit meiner Laufleistung sehr zufrieden", sagte Hauser. "Am Schießstand war die Leistung okay. Ich weiß, dass ich beim Sprint für eine Top-Platzierung normalerweise fehlerlos bleiben muss, aber mit dem einen Fehler bin ich schon viel zufriedener als gestern." Am zweiten Kontiolahti-Wochenende geht es am Donnerstag mit den Sprint-Rennen los. Am Samstag und Sonntag folgen die Staffel- und Verfolgungsbewerbe.