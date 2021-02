Biathlon: Nächste Medaillenchance in "Österreicher-Disziplin" Einzel

Eder fühlt sich nach Bronchien-Problemen wieder fit - Einzel "immer eine lange Reise" - Norwegens Männer noch im Schatten im der Frauen

Im erst dritten 20-km-Rennen in diesem Winter haben Österreichs Biathlon-Männer am Mittwoch (14.30 Uhr/live ORF 1) die nächste Medaillenchance. In Abwesenheit des zurückgetretenen Titelverteidigers Martin Fourcade lechzen aber vor allem die Norweger nach Gold. Die Männer-Sparte agierte bisher im Schatten der dreifachen Pokljuka-Weltmeisterin Tiril Eckhoff und hat in der traditionsreichsten Disziplin den ersten WM-Titel seit Tarjei Bö 2011 im Sinn.

Die Sieger der zwei Einzel-Rennen im Weltcup heißen Sturla Holm Laegreid (NOR) und Alexander Loginow (RUS). Der Kreis der Medaillenanwärter ist groß, Hoffnungen machen sich auch die Österreicher. Schließlich ist das Einzel für Rot-Weiß-Rot so etwas wie die WM-Lieblingsdisziplin. Von 17 ÖSV-Medaillen der Männer in der WM-Geschichte gelangen gleich acht über 20 km. Auch die einzige Medaille des Vorjahres durch Dominik Landertinger (Bronze) gab es im Einzel.

In diesem Bewerb gibt es statt Strafrunden Strafminten. Es wird viermal geschossen - zur Freude von Simon Eder. "Es ist immer eine lange Reise. Da brauchen wir mal zwei, drei Nuller, dann schaut es ganz gut aus. Das ist einmal das erste Ziel", sagte Eder über die Arbeit mit dem Gewehr. Er war in den beiden Weltcups als 22. und Achter zweimal der beste Österreicher.

Zwar berichtete der bald 38-jährige Salzburger von Problemen mit den Bronchien aufgrund der kalten Temperaturen zuletzt in der WM-Verfolgung (9.). Aber: "Ich bin recht froh, dass es wieder ein bisserl wärmer wurde. Das passt jetzt alles wieder recht gut", sagte Eder. "Die Beine fühlen sich recht frisch an." Hinter Eder hat David Komatz als 30. und Zwölfter 2020/21 die besten ÖSV-Ergebnisse im Einzel über 20 km verbucht.

Bei den routinemäßigen Überprüfungen fielen laut Weltverband IBU fünf weitere Corona-Tests positiv aus. Es handle sich dabei ausschließlich um Personen aus dem Medienbereich. Insgesamt seien im Rahmen der WM bisher 2.100 Tests durchgeführt worden, neun davon waren positiv. Darunter war auch Ricco Groß, der Trainer der österreichischen Männer, der mittlerweile an seinem deutschen Wohnsitz die obligatorische Quarantäne verbringt und am Montagabend laut ÖSV-Angaben unverändert symptomfrei war.