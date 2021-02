Biathlon: Österreichs bisher 19 Medaillen bei Weltmeisterschaften

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0445 vom 10.02.2021 muss der Grafik-Hinweis gestrichen werden. Es wird zu der Meldung keine Grafik angeboten. ---------------------------------------------------------------------

Bisherige ÖSV-Medaillen bei Biathlon-Weltmeisterschaften (19):

FRAUEN (1):

Bronze (1): Andrea Grossegger (Sprint) 1984 in Chamonix

MÄNNER (17):

Gold (2): Wolfgang Rottmann (Einzel) 2000 in Oslo; Dominik Landertinger (Massenstart) 2009 in Pyeongchang

Silber (5): Franz Schuler (Sprint) 1986 in Oslo; Ludwig Gredler (Einzel) 2000 in Oslo; Christoph Sumann (Massenstart) 2009 in Pyeongchang; Männer-Staffel (Daniel Mesotitsch, Simon Eder, Dominik Landertinger, Christoph Sumann) 2009 in Pyeongchang; Dominik Landertinger (Einzel) 2016 in Oslo

Bronze (10): Alfred Eder (Sprint) 1983 in Antholz; Alfred Eder (Einzel) 1986 in Oslo; Ludwig Gredler (Einzel) 1997 in Osrblie; Herren-Staffel (Daniel Mesotitsch, Fritz Pinter, Wolfgang Rottmann, Christoph Sumann) 2005 in Hochfilzen; Christoph Sumann (Einzel) 2011 in Chanty-Mansijsk; Simon Eder (Einzel) 2016 in Oslo; Herren-Staffel (Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger) 2017 in Hochfilzen; Simon Eder (Massenstart) 2017 in Hochfilzen; Julian Eberhard (Massenstart) 2019 in Östersund; Dominik Landertinger (Einzel) 2020 in Antholz

MIXED (1):

Silber (1): Mixed-Staffel (David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc, Lisa Hauser) 2021 in Pokljuka