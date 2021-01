Biathlon: Österreichs Mixed-Staffel in Oberhof auf Rang 11

Missgeschick von Startläuferin Schwaiger - Hauser wieder stark - Russland siegte vor Norwegen

Die österreichische Mixed-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof am Sonntag Rang elf belegt. Julia Schwaiger, Lisa Hauser, Simon Eder und Felix Leitner hatten nach 4 x 6 km 2:19,6 Minuten Rückstand auf Sieger Russland. Die Russen setzten sich in einem spannenden Schlussspurt vor Norwegen (0,7 Sek. zurück) und Frankreich (+12,1) durch.

Das Rennen begann für die ÖSV-Staffel unglücklich. Schwaiger kam mit der Spitzengruppe aus dem ersten Schießen, stürzte aber danach und verlor den Anschluss. Bei der ersten Übergabe lag Österreich daher mit rund eineinhalb Minuten Rückstand nur auf Rang 20. Hauser, die in den Einzelrennen am Freitag und Samstag jeweils mir Rang drei ihre ersten Weltcup-Podestplätze geschafft hatte, startete eine Aufholjagd. Die Tirolerin blieb am Schießstand zweimal fehlerfrei und brachte ihr Team mit der drittbesten Runde auf Rang 13.

Eder hielt diesen Platz, Schlussläufer Leitner machte mit nur einem Fehlschuss noch zwei Plätze gut.