Biathlon: ÖSV-Frauenstaffel zum Auftakt in Nove Mesto auf Rang neun

Die österreichische Frauenstaffel um Weltmeisterin Lisa Hauser hat am Donnerstag zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Nove Mesto nur Rang neun belegt. Das ÖSV-Quartett hatte im letzten Teambewerb der Saison nach einer Strafrunde von Katharina Innerhofer und insgesamt 10 Nachladern eine Minute Rücksand auf Sieger Schweden. Knapp hinter den Skandinavierinnen wurde Weißrussland Zweiter, Frankreich lag an dritter Stelle bereits deutlich zurück.

Die Schwedinnen entschieden auch die Staffelsaisonwertung für sich. Österreich landete auf dem neunten Endrang. Am Freitag folgt in Tschechien die Männerstaffel, das Wochenende hält danach noch Sprints und Verfolgungen für beide Geschlechter bereit.