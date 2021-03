Biathlon: ÖSV-Männer in letzter Staffel der Saison Sechste

Sieg erstmals seit übetr vier Jahren an Deutschland

Die österreichischen Biathleten haben es im letzten Staffelbewerb der Weltcup-Saison Rang sechs belegt. David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Ersatzmann Harald Lemmerer hatten am Freitag in Nove Mesto ohne Strafrunde mit fünf Nachladern über 40 Sekunden Rückstand auf die Podestränge. Der Sieg ging erstmals seit über vier Jahren an Deutschland, das sich überlegen vor Russland und den am Schießstand schwächelnden Weltmeistern aus Norwegen durchsetzte.

Nachdem Komatz (1 Nachlader/7.), Eder (0/5.) und Leitner (2/3.) die rot-weiß-rote Mannschaft auf Podestkurs gebracht hatten, fiel der für den mit Rückenproblemen ausgefallenen Julian Eberhard nominierte Lemmerer (2) noch um drei Positionen zurück.