Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) hat am Dienstag sein zehnköpfiges Team für die Biathlon-WM vom 10. bis 21. Februar in Pokljuka (SLO) bekanntgegeben. Das Aufgebot bilden wie zu erwarten Medaillenhoffnung Lisa Hauser, Katharina Innerhofer, Dunja Zdouc, Julia Schwaiger und Christina Rieder sowie Julian Eberhard, Simon Eder, Felix Leitner, David Komatz und Harald Lemmerer. Das ÖSV-Team bereitet sich derzeit wie andere Nationen auch in Obertilliach auf die Titelkämpfe vor.