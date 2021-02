Biathlon: ÖSV-Staffeln gingen bei WM leer aus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Männer-Rennen ---------------------------------------------------------------------

Die österreichischen Biathlon-Staffeln sind bei der WM in Pokljuka ohne Medaillen geblieben. David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Julian Eberhard landeten am Samstag nach einer Strafrunde von Startläufer Komatz und insgesamt sechs Nachladern nur auf Rang zehn. Dunja Zdouc, Katharina Innerhofer, Julia Schwaiger und Lisa Hauser wurden nach 15 mal Nachladen Siebente. Beide Titel gingen an Norwegen.