Biathlon: ÖSV-Team hofft 2 - Auftakt doch ohne Zuschauer

Der Auftakt des Biathlon-Weltcups ab Samstag im finnischen Kontiolahti findet nun doch ohne Zuschauer statt. Die Entscheidung trafen die lokalen Veranstalter und der finnische Biathlonverband am Donnerstag. Anfang der Woche wurde trotz der Coronavirus-Pandemie noch mit einem Publikum von bis zu 4.500 Personen geplant. Ab Freitag sollen in der Region Nordkarelien derart große Veranstaltungen jedoch nicht mehr durchgeführt werden dürfen.

Damit steht fest, dass es vorerst keine Rennen der Skijäger mit Fans geben wird. In Hochfilzen sowie bei den Weltcups in Oberhof und in Antholz sind bis Ende Jänner keine Besucher zugelassen. Eine Entscheidung, wie es bei der WM in Pokljuka/Slowenien vom 9. bis 21. Februar 2021 laufen soll, wird für Anfang Dezember erwartet.