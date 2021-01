Biathlon: ÖSV-Team ohne Eberhard zum Weltcup nach Oberhof

Ohne Julian Eberhard startet das ÖSV-Biathlon-Team am Freitag in die erste von zwei Weltcup-Wochen in Oberhof. Der Zehnte des Sprints von Hochfilzen verpasst wegen Rückenbeschwerden zumindest die ersten drei Rennen. "Für uns steht die Fitness des Athleten an erster Stelle. Wir wollen dieses Problem langfristig, auch in Hinblick auf die WM, wieder gut in den Griff bekommen", sagte Männer-Cheftrainer Ricco Groß.

Bei den Frauen kehrt hingegen Christina Rieder nach Rückenproblemen in das ÖSV-Quintett zurück.