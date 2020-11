Biathlon: Olympia-Test für Peking im Weltcup gestrichen

Stattdessen im März Doppelveranstaltung in Nove Mesto

Der Biathlon-Weltverband hat den in der letzten Weltcupphase 2020/21 geplant gewesenen Olympia-Test in Peking (Zhangjiakou) wegen der Pandemie aus dem Rennkalender gestrichen. Laut IBU-Mitteilung vom Montag folgt auf die WM in Pokljuka (9.-21.2. 2021) nun eine Doppelveranstaltung in Nove Mesto (CZE) ab 4. März. Das Weltcupfinale soll wie geplant in Oslo (18.-21.3.) in Szene gehen.

"Wir sind froh, dass wir für die kommende Saison die Anzahl an Weltcupbewerben wie geplant beibehalten können", sagte IBU-Chef Olle Dahlin. Der Saisonauftakt erfolgt am Wochenende in Kontiolahti (FIN). Die Absage der Testwettkämpfe für die Winterspiele 2022 in Peking sei eine gemeinsame Entscheidung des IOC, der Olympia-Veranstalter und der Internationalen Wintersportverbände gewesen, teilte die IBU mit.