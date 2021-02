Biathlon: Reaktionen nach WM-Silber durch ÖSV-Mixed-Staffel

Reaktionen nach Silber der ÖSV-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in Pokljuka:

Lisa Hauser: "Das ist so unheimlich schön. Davon habe ich schon lange geträumt. Gleich beim ersten Rennen eine Medaille, es geht nicht besser. Für eine Medaille muss so viel perfekt laufen. Es war ein beinharter Kampf und ich habe mich nicht wirklich locker gefühlt. Zuerst habe ich mir gedacht, mit 15 Sekunden Vorsprung geht sich die Medaille locker aus, aber es ist am Schluss noch ganz schön knapp geworden. Das ist heute einfach ein Wahnsinn, hier im Team eine Silbermedaille zu gewinnen. Jeder hat ein großartiges Rennen gezeigt und ich hatte die Ehre, das ins Ziel zu bringen. Es könnte nicht besser sein."

Dunja Zdouc: "Heute war es einfach geil. Ich bin fehlerfrei am Schießstand durchgekommen und hatte auf der Loipe einen wirklich guten Zug. Das war heute eines meiner besten Staffelrennen. Ich konnte in der ersten Runde im Windschatten ein wenig Kraft sparen und in der letzten Runde habe ich dann einfach alles gegeben."

David Komatz: "Ehrlich gesagt war ich den letzten Tagen sehr nervös. Das war heute für mich die erste Mixed-Staffel im Weltcup und das gleich bei der WM. In der ersten Runde ist es allerdings gleich ziemlich zur Sache gegangen, deswegen hatte ich gar keine Zeit zum Nachdenken. Ich bin sehr gut in das Rennen gestartet. Am Schießstand herrschte kaum Wind und mit einem Nachlader bin ich wirklich zufrieden. Die letzte Runde konnte ich gut mit dem Schweden mitlaufen und ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung."

Simon Eder: "Ich habe heute mit der Null alles herausgeholt und auf der Loipe alles gegeben. Für das erste Rennen nach dieser längeren Wettkampf-Pause war das nicht schlecht und aus Erfahrung weiß ich, dass es jetzt von Tag zu Tag noch besser werden sollte."

Markus Fischer (ÖSV-Frauentrainer): "Sensationell, die harte Arbeit war nicht einfach, umso schöner, dass wir jetzt vorne mitmarschieren können. Die Stabilität am Schießstand war heute der Weg zum Erfolg. Wir sind überglücklich."