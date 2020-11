Biathlon: Russen Babikow, Garanitschew bei Weltcupstart in Quarantäne

Auch Teammitglieder aus Slowakei, Lettland, Moldau, Frankreich und Rumänien in Kontiolahti von positiven Corona-Tests betroffen

Die russischen Biathleten Anton Babikow und Jewgeni Garanitschew verpassen wegen Corona-Quarantäne den Saisonauftakt dieses Wochenende in Kontiolahti. Wie Russlands Verband (RBU) mitteilte, sind nur diese Athleten betroffen. Zuvor hatte es vier positive Testergebnisse im Umfeld der Russen gegeben. Daraufhin war das gesamte Team zeitweise isoliert worden. Unter den positiv Getesteten befindet sich mit Babikow ein Ex-Weltmeister und aktueller Leistungsträger.

Zudem verpasst die komplette slowakische Mannschaft aufgrund von positiven Corona-Tests in der Mannschaft den Auftakt mit den beiden Einzelrennen am Samstag und den Sprints am Sonntag. Auch bei Teammitgliedern aus Lettland, Moldau, Frankreich und Rumänien hatte es positive Befunde gegeben. Das französische Team muss nach einer Entscheidung der finnischen Gesundheitsbehörde nicht in Quarantäne, wie der Weltverband (IBU) mitteilte.