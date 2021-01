Ergebnisse vom Biathlon-Weltcup am Sonntag in Antholz:

Männer - Massenstart (15 km): 1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 35:44,3 Minuten (1 Strafrunde) - 2. Quentin Fillon Maillet (FRA) +31,3 Sek. (2) - 3. Jakov Fak (SLO) +44,2 (1) - 4. Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) +49,1 (3) - 5. Arnd Peiffer (GER) +49,1 (2) - 6. Erlend Bjöntegaard (NOR) +50,6 (3). Weiter (alle AUT): 8. Simon Eder +57,8 (2) - 16. David Komatz +1:30,1 (1) - 29. Felix Leitner +3:25,3 (5)