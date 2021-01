Ergebnisse vom Biathlon-Weltcup am Sonntag in Antholz:

Männer - Weltcupstand (nach 15 von 26 Rennen): 1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 709 Punkte - 2. Sturla Holm Laegreid (NOR) 645 - 3. Tarjei Bö (NOR) 566. Weiter (alle AUT): 18. Simon Eder 334 - 24. David Komatz 192 - 25. Felix Leitner 186