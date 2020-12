Biathlon: Weltcup-Ergebnisse Kontiolahti 1 - Sprint Männer

Biathlon-Weltcupergebnisse vom Donnerstag in Kontiolahti (FIN):

Sprint, Männer (10 km): 1. Tarjei Bö (NOR) 24:03,7 Min. (0 Schießfehler=Strafrunden) - 2. Arnd Peiffer (GER) +13,9 (0) - 3. Johannes Thingnes Bö (NOR) +29.4 (1) - 4. Benjamin Weger (SUI) +35,9 (0) - 5. Erlend Bjöntegaard (NOR) +44,0 (0) - 6. Jakov Fak (SLO) +45,3 (0). Weiter: 17. Felix Leitner +1:08,7 Min. (0) - 37. Julian Eberhard +1:37,3 (3) - 41. Simon Eder (alle AUT) +1:47,9 (1)

Weltcupgesamtstand nach 3 Bewerben: 1. J. Bö 162 Punkte - 2. T. Bö 115 - 3. Sebastian Samuelsson (SWE) 115. Weiter: 33. Eberhard 30 - 35. Leitner 24 - 37. Eder 22