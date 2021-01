Biathlon: Weltcup-Ergebnisse Oberhof 2 - Sprint Männer

Ergebnisse Biathlon-Weltcup vom Freitag in Oberhof (GER):

Männer, Sprint (10 km): 1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 25:12,0 Min. (1 Schießfehler=Strafrunde) - 2. Tarjei Bö (NOR) +10,8 (0) - 3. Sturla Holm Laegreid (NOR) +21,6 (0). Weiter: 17. David Komatz +1:17,7 (0) - 21. Simon Eder 1:23,2 (0) - 37. Felix Leitner 1:58,6 (2):

Weltcup-Gesamtstand nach 10 Rennen: 1. J. Bö 488 Punkte - 2. Laegreid 421 - 3. Johannes Dale (NOR) 380. Weiter: 19. Eder 210 - 27. Komatz 114 - 30. Julian Eberhard (AUT) 99 - 32. Leitner 91