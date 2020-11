Biathlon: Weltcup-Kalender 2020/21

Biathlon-Weltcupkalender der Saison 2020/21:

Kontiolahti (FIN) 28. November: Einzel Männer (20 km), Einzel Frauen (15 km) 29. November: Sprint Männer (10 km), Sprint Frauen (7,5 km) Kontiolahti (FIN) 03. Dezember: Sprint Männer (10 km), Sprint Frauen (7,5 km) 05. Dezember: Verfolgung Männer (12,5 km), Staffel Frauen (4 x 6 km) 06. Dezember: Staffel Männer (4 x 7,5 km), Verfolgung Frauen (10 km) Hochfilzen 11. Dezember: Sprint Frauen (7,5 km), Sprint Männer (10 km) 12. Dezember: Staffel Frauen (4 x 6 km), Verfolgung Männer (12,5 km) 13. Dezember: Verfolgung Frauen (10 km), Staffel Männer (4 x 7,5 km) Hochfilzen 17. Dezember: Sprint Männer (10 km) 18. Dezember: Sprint Frauen (7,5 km) 19. Dezember: Verfolgung Männer (12,5 km), Verfolgung Frauen (10 km) 20. Dezember: Massenstart Männer (15 km), Massenstart Frauen (12,5km) Oberhof (GER) 07. Jänner: Sprint Frauen (7,5 km) 08. Jänner: Sprint Männer (10 km) 09. Jänner: Verfolgung Frauen (10 km), Verfolgung Männer (12,5 km) 10. Jänner: Mixed-Staffel (4 x 6 km), Single-Mixed-Staffel Oberhof (GER) 13. Jänner: Sprint Männer (10 km) 14. Jänner: Sprint Frauen (7,5 km) 15. Jänner: Staffel Männer (4 x 7,5 km) 16. Jänner: Staffel Frauen (4 x 6 km) 17. Jänner: Massenstart Männer (15 km), Massenstart Frauen (12,5 km) Antholz (ITA) 21. Jänner: Einzel Frauen (15 km) 22. Jänner: Einzel Männer (20 km) 23. Jänner: Massenstart Frauen (12,5 km), Staffel Männer (4 x 7,5 km) 24. Jänner: Staffel Frauen (4 x 6 km), Massenstart Männer (15 km) WM in Pokljuka (SLO) 10. Februar: Mixed-Staffel (4 x 7,5 km) 12. Februar: Sprint Männer (10 km) 13. Februar: Sprint Frauen (7,5 km) 14. Februar: Verfolgung Männer (12,5 km), Verfolgung Frauen (10 km) 16. Februar: Einzel Frauen (15 km) 17. Februar: Einzel Männer (20 km) 18. Februar: Single-Mixed-Staffel 20. Februar: Staffel Frauen (4 x 6 km), Staffel Männer (4 x 7,5 km) 21. Februar: Massenstart Frauen (12,5 km), Massenstart Männer (15 km) Nove Mesto (CZE) 04. März: Staffel Frauen (4 x km) 05. März: Staffel Männer (4 x 7,5 km) 06. März: Sprint Männer (10 km), Sprint Frauen (7,5 km) 07. März: Verfolgung Frauen (10 km), Verfolgung Männer (12,5 km) Nove Mesto (CZE) 11. März: Sprint Männer (10 km) 12. März: Sprint Frauen (7,5 km) 13. März: Verfolgung Männer (12,5 km), Verfolgung Frauen (10 km) 14. März: Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel Oslo (NOR) 18. März: Sprint Frauen (7,5 km) 19. März: Sprint Männer (10 km) 20. März: Verfolgung Frauen (10 km), Verfolgung Männer (12,5 km) 21. März: Massenstart Frauen (12,5 km), Massenstart Männer (15 km) Endstand Weltcup 2019/20 - Frauen (21 Rennen): 1. Dorothea Wierer (ITA) 793 Punkte - 2. Tiril Eckhoff (NOR) 786 - 3. Denise Herrmann (GER) 745. Weiter: 18. Lisa Hauser 352 - 26. Katharina Innerhofer 252 - 48. Christina Rieder 101 (alle AUT) Männer (21): 1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 913 Punkte - 2. Martin Fourcade (FRA) 911 Punkte - 3. Quentin Fillon Maillet (FRA) 843. Weiter: 20. Julian Eberhard 327 - 22. Felix Leitner 300 - 24. Simon Eder 274 - 45. Dominik Landertinger (alle AUT) 112 ÖSV-Aufgebot für Auftakt in Kontiolahti (FIN) - Männer (6): Julian Eberhard, Simon Eder, Felix Leitner, Harald Lemmerer, Patrick Jakob, David Komatz Frauen (5): Lisa Hauser, Katharina Innerhofer, Christina Rieder, Julia Schwaiger, Dunja Zdouc