Der Biathlon-Weltverband (IBU) hat am Samstag bei seinem virtuell abgehaltenen Kongress die Weltmeisterschaften 2024 an Nove Mesto und 2025 an Lenzerheide vergeben. Das tschechische Nove Mesto, zuletzt 2013 WM-Ausrichter, war der einzige Kandidat für die Titelkämpfe in dreieinhalb Jahren. Lenzerheide darf erstmals eine WM ausrichten, die Schweizer Bewerbung setzte sich gegen Minsk-Raubitschi (BLR) durch.