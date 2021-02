Biathlon: WM-Ergebnisse Massenstart 1 - Frauen/Hauser 1.

Ergebnisse Biathlon-WM vom Sonntag in Pokljuka:

Massenstart, Frauen (12,5 km): 1. Lisa Hauser (AUT) 36:05,7 Min. (0 Strafrunden=Schießfehler) - 2. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) +21,7 Sek. (1) - 3. Tiril Eckhoff (NOR) +23,0 (3) - 4. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +23,6 (1) - 5. Lisa Vittozzi (ITA) +48,9 (1) - 6. Franziska Preuß (GER) +52,6 (2)

Weltcup-Gesamtstand nach 19 Rennen: 1. Eckhoff 803 Punkte - 2. Hanna Öberg (SWE) 765 - 3. Röiseland 759 - 4. Hauser 679. Weiter: 22. Dunja Zdouc 267 - 38. Julia Schwaiger (beide AUT) 161