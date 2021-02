Biathlon: WM-Ergebnisse Massenstart 2 - Männer

Ergebnisse Biathlon-WM vom Sonntag in Pokljuka:

Massenstart, Männer (15 km): 1. Sturla Holm Laegreid (NOR) 36:27,2 Min. (1 Schießfehler=Strafrunde) - 2. Johannes Dale (NOR) +10,2 Sek. (2) - 3. Quentin Fillon Maillet (FRA) +12,8 (2) - 4. Simon Eder (AUT) +23,1 (1) - 5. Jakov Fak (SLO) 30,0 (1) - 6. Tarjei Bö (NOR) 33,3 (2).

Weltcup-Gesamtstand nach 19 Rennen: 1. Johannes Thinges Bö (NOR) 871 Punkte - 2. Laegreid 839 - 3. Dale 720. Weiter: 12. Eder 470 - 25. Felix Leitner 213 - 28. David Komatz (beide AUT) 212